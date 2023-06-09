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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Горят цистерны и склад с горючим: в российской уфе произошел масштабный пожар на железнодорожной станции

Киев • УНН

 • 417806 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В российской уфе произошел масштабный пожар на железнодорожной станции. Как сообщает Telegram-канал Baza, вспыхнули цистерны и склад с горюче-смазочными материалами, передает УНН.

Горят цистерны и склад с горючим: в российской уфе произошел масштабный пожар на железнодорожной станции

Детали

Сначала Baza сообщила, что на железнодорожной станции в уфе произошел пожар. По предварительным данным, горят цистерны с топливом.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Несколько пожарных частей выехали на тушение пожара на вокзале в уфе.

Впоследствии стало известно, что кроме цистерн с топливом, вспыхнул и склад ГСМ.

На данный момент на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ. Площадь пожара – 300 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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