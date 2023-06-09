Горят цистерны и склад с горючим: в российской уфе произошел масштабный пожар на железнодорожной станции

Детали

Сначала Baza сообщила, что на железнодорожной станции в уфе произошел пожар. По предварительным данным, горят цистерны с топливом.

Что стало причиной пожара пока неизвестно. Несколько пожарных частей выехали на тушение пожара на вокзале в уфе.

Впоследствии стало известно, что кроме цистерн с топливом, вспыхнул и склад ГСМ.

На данный момент на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ. Площадь пожара – 300 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет.