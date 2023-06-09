Горят цистерны и склад с горючим: в российской уфе произошел масштабный пожар на железнодорожной станции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В российской уфе произошел масштабный пожар на железнодорожной станции. Как сообщает Telegram-канал Baza, вспыхнули цистерны и склад с горюче-смазочными материалами, передает УНН.
Детали
Сначала Baza сообщила, что на железнодорожной станции в уфе произошел пожар. По предварительным данным, горят цистерны с топливом.
Что стало причиной пожара пока неизвестно. Несколько пожарных частей выехали на тушение пожара на вокзале в уфе.
Впоследствии стало известно, что кроме цистерн с топливом, вспыхнул и склад ГСМ.
На данный момент на вокзале в Уфе горят 10 цистерн с топливом и склад ГСМ. Площадь пожара – 300 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет.