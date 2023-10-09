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Гороскоп затемнень: астролог розповіла, які зміни можуть чекати на світ

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Кільцеподібне сонячне затемнення – дуже важлива астрологічна подія, яка впливає не тільки на долю окремих людей, а на всю нашу планету, тим більше що ми входимо у коридор затемнень. Про це в коментарі УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Сонячне затемнення відбудеться 14 жовтня о 21.00 за київським часом. Спостерігати затемнення на повну силу зможуть жителі країн Північної та Південної Америки.

Цитата

"Затемнення завжди вносить великі зміни як у політичну, так і в економічну ситуацію по всьому світу. Також вони впливають на кожного з нас у вигляді корекції нашої долі. Затемнення закладають програму на найближчі півроку або 18 років. Тому до цього періоду потрібно ставитися дуже серйозно", - пояснює Ксенія Базиленко.

Сонячне затемнення почне впливати на нас за кілька днів до його настання. Уже з понеділка, 9 жовтня, слід відмовитися від ухвалення важливих рішень, великих капіталовкладень або кредитів, запуску нових проєктів і проведення серйозних медичних процедур.

Астрологи радять проводити період, пов'язаний із затемненням, у гармонії із собою і навколишнім світом, спокійно виконуючи свою щоденну рутину. Пам'ятайте, що в день сонячного затемнення може погіршуватися самопочуття, особливо в тих, хто має проблеми із серцево-судинною системою. У сам момент сонячного затемнення непогано загадати бажання, прописати важливі плани на майбутнє.

Із затемненням 14 жовтня ми входимо в коридор затемнень, який триватиме до 28 жовтня, коли відбудеться місячне затемнення.

"Гороскоп сонячного затемнення 14 жовтня 2023 року вельми напружений. Сонце і Місяць традиційно в момент затемнення будуть у з'єднанні з південним вузлом Кету в знаку Терезів. Це говорить про те, що це затемнення можна сміливо назвати затемненням стосунків і переговорів. Ми всі впродовж півроку будемо зайняті насамперед особистими стосунками, стосунками в сім'ї. Дуже важливо зберегти ці стосунки. Що ж стосується великої політики - можуть бути спроби створення якихось союзів, які в майбутньому не матимуть успіху, а також спроби переговорів, які призведуть до нульового результату.

Оскільки вузол Раху все-таки перебуває в знаку Овна, велика влада багатьом затьмарить очі, і більшість лідерів проявлятимуть свої егоїстичні якості, категоричність і непоступливість, що може призвести до серйозних військових ситуацій. Це підтверджують також напружені аспекти Сонця, Місяця і Марса в момент затемнення до Плутона. Це буде неспокійний час у найближчі пів року, що може призвести до серйозного загострення військових конфліктів у багатьох країнах, особливо в країнах Сходу, що ми вже бачимо. Усім нам потрібно буде обов'язково зберігати спокій, спираючись на можливість домовлятися і на дипломатію, йти до миру, а не до війни", - вважає астролог.

Ксенія Базиленко також прогнозує погіршення економічного становища в усьому світі, а крім того з'єднання планет віщує масштабні фізичні руйнування, можливо, це будуть землетруси.

"На що ми можемо спертися? Марс буде в тригоні до Сатурна - потрібно проявляти мужність і діяти, дотримуючись чітких планів. Прекрасні аспекти Нептуна до Урана і Плутона говорять про те, що потрібно не забувати про нашу душу, розвиватися духовно, допомагати один одному. Правильні установки допомагають не йти на крайнощі, не проявляти жорстокість. Важливим фактором також є з'єднання північного вузла Раху з білим Місяцем, і ці кармічні планети підтверджують, що потрібно діяти згідно з духовними законами, чинити по совісті. Ті ж, хто порушуватимуть закони гуманізму, совісті - будуть у майбутньому покарані", - вважає астролог.

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