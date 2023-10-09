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Гороскоп затмений: астролог рассказала, какие изменения могут ждать мир

Гороскоп затмений: астролог рассказала, какие изменения могут ждать мир

Киев • УНН

 • 1326111 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Кольцеобразное солнечное затмение – очень важное астрологическое событие, влияющие не только на судьбу отдельных людей, а на всю нашу планету, тем более что мы входим в коридор затмений. Об этом в комментарии УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Солнечное затмение произойдет 14 октября в 21.00 по киевскому времени. Наблюдать затмение в полную силу смогут жители стран Северной и Южной Америки. 

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«Затмение всегда вносит большие изменения как в политическую, так и в экономическую ситуацию по всему миру. Также они влияют на каждого из нас в виде коррекции нашей судьбы. Затмения закладывают программу на ближайшие полгода или 18 лет. Поэтому к этому периоду нужно относиться очень серьёзно», - поясняет Ксения Базиленко.

Солнечное затмение начнет влиять на нас за несколько дней до его наступления. Уже с понедельника, 9 октября, следует отказаться от принятия важных решений, крупных капиталовложений или кредитов, запуска новых проектов и проведения серьёзных медицинских процедур.

Астролог советуют проводить период, связанные с затмением, в гармонии с собой и окружающим миром, спокойно выполняя свою ежедневную рутину. Помните, что в день солнечного затмения может ухудшаться самочувствие, особенно у тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. В сам момент солнечного затмения неплохо загадать желания, прописать важные планы на будущее.

С затмением 14 октября мы входим в коридор затмений, который продлится до 28 октября, когда произойдет лунное затмение.

«Гороскоп солнечного затмения 14 октября 2023 года весьма напряжённый. Солнце и Луна традиционно в момент затмения будут в соединении с южным узлом Кету в знаке Весов. Это говорит о том, что это затмение можно смело назвать затмением отношений и переговоров. Мы все на протяжении полугода будем заняты, прежде всего, личными отношениями, отношениям в семье. Очень важно сохранить эти отношения. Что же касается большой политики – могут быть попытки создания каких-либо союзов, которые в будущем не будут иметь успеха, а также попытки переговоров, которые приведут к нулевому результату.

Поскольку узел Раху всё-таки находится в знаке Овна, большая власть многим затмит глаза и большинство лидеров будут проявлять свои эгоистичные качества, категоричность и не уступчивость, что может привести к серьёзным военным ситуациям. Это подтверждает также напряжённые аспекты Солнца, Луны и Марса в момент затмения к Плутону. Это будет неспокойное время в ближайшие полгода, что может привести к серьезному обострению военных конфликтов во многих странах, особенно в странах Востока, что мы уже видим. Всем нам нужно будет обязательно сохранять спокойствие, опираясь на возможность договариваться и на дипломатию, идти к миру, а не к войне», - считает астролог.

Ксения Базиленко также прогнозирует ухудшение экономического положения во всем мире, а кроме того соединение планет предвещает масштабные физические разрушения, возможно, это будут землетрясения.

«На что мы можем опереться? Марс будет в тригоне к Сатурну - нужно проявлять мужество и действовать, придерживаясь чётких планов. Прекрасные аспекты Нептуна к Урану и Плутону говорят о том, что нужно не забывать о нашей душе, развиваться духовно, помогать друг другу. Правильные установки, помогают не идти на крайности, не проявлять жестокость. Важным фактором также является соединение северного узла Раху с белой Луной и эти кармические планеты подтверждают, что нужно действовать согласно духовных законов, поступать по совести. Те же, кто будут нарушать законы гуманизма, совести – будут в будущем наказаны», - считает астролог.

Украинские Национальные Новости

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