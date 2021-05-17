Гороскоп на 17 - 23 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На цьому тижні вас може долати внутрішній неспокій. Ви будете стурбовані своєю персоною. Ви можете егоїстично думати про себе або навпаки бути невпевненим, але пам'ятайте, в будь-якому випадку ви будете на цьому тижні все ще центром уваги. Тому залиште себе в спокої і займіться важливими справами. Цього тижня успішно будуть вирішаться всі фінансові питання. Всі, хто займається бізнесом, є фінансистами в різних компаніях, на цьому тижні у вас неймовірно хороший період для заробітків. Фінансово він дуже успішний. Проводьте різні угоди, запрошуйте до себе цікавих компаньйонів, яких-небудь партнерів. Цей тиждень може вам принести дуже хороший дохід. Розвивайте новий бізнес або продовжуйте розвивати старий, але в будь-якому випадку цей період дуже для вас сприятливий. Цей тиждень потрібен вам для розвитку власного бізнесу. Особливо гарний час для тих, хто займається харчовими напрямками, аграрними напрямками, будівництвом. Всі питання з фінансами йтимуть дуже добре. На цьому тижні до вас можуть приходити люди з будь-яким проханнями, а може бути навпаки з якимись цікавими пропозиціями. Тому постарайтеся в другій половині тижня якомога більше призначати собі цікавих зустрічей. Хороший період для того, щоб проводити публічні виступи. Вдалий час для спікерів і ораторів. Для студентів Тельців також дуже активний і дуже вдалий тиждень. Постарайтеся на цьому тижні підтягнути всі "хвости". 20 травня буде дуже емоційним днем. Постарайтеся не зробити помилок. Цей тиждень - хороший період для поїздок на відпочинок. Ви можете відвідати далекі країни або просто поїхати на природу за містом. У коханні для вас - дуже хороший період. Для одиноких Тельців - прекрасний період для знайомств, а для сімейних настає час, який можна провести спокійно, поїхати на відпочинок, поспілкуватися. Що стосується здоров'я, то на цьому тижні жінкам Тельцям можна проводити пластичні або косметологічні втручання. Але також цього тижня вас можуть мучити головні болі. Тому відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, кардіонагрузки - вам просто необхідні.