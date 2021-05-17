Гороскоп на 17 - 23 травня

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 13710 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 52009 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 137797 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 174340 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 156747 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 157558 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 108343 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87955 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 206944 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89491 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.9м/с
75%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 90685 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 31710 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 44584 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 53570 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 70242 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 173984 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 206955 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 298697 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 463628 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 447736 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 14696 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 39488 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 44511 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 44671 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 45327 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Гороскоп на 17 - 23 травня

Київ • УНН

 • 7760 перегляди

Гороскоп на 17 - 23 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На цьому тижні вас може долати внутрішній неспокій. Ви будете стурбовані своєю персоною. Ви можете егоїстично думати про себе або навпаки бути невпевненим, але пам'ятайте, в будь-якому випадку ви будете на цьому тижні все ще центром уваги. Тому залиште себе в спокої і займіться важливими справами. Цього тижня успішно будуть вирішаться всі фінансові питання. Всі, хто займається бізнесом, є фінансистами в різних компаніях, на цьому тижні у вас неймовірно хороший період для заробітків. Фінансово він дуже успішний. Проводьте різні угоди, запрошуйте до себе цікавих компаньйонів, яких-небудь партнерів. Цей тиждень може вам принести дуже хороший дохід. Розвивайте новий бізнес або продовжуйте розвивати старий, але в будь-якому випадку цей період дуже для вас сприятливий. Цей тиждень потрібен вам для розвитку власного бізнесу. Особливо гарний час для тих, хто займається харчовими напрямками, аграрними напрямками, будівництвом. Всі питання з фінансами йтимуть дуже добре. На цьому тижні до вас можуть приходити люди з будь-яким проханнями, а може бути навпаки з якимись цікавими пропозиціями. Тому постарайтеся в другій половині тижня якомога більше призначати собі цікавих зустрічей. Хороший період для того, щоб проводити публічні виступи. Вдалий час для спікерів і ораторів. Для студентів Тельців також дуже активний і дуже вдалий тиждень. Постарайтеся на цьому тижні підтягнути всі "хвости". 20 травня буде дуже емоційним днем. Постарайтеся не зробити помилок. Цей тиждень - хороший період для поїздок на відпочинок. Ви можете відвідати далекі країни або просто поїхати на природу за містом. У коханні для вас - дуже хороший період. Для одиноких Тельців - прекрасний період для знайомств, а для сімейних настає час, який можна провести спокійно, поїхати на відпочинок, поспілкуватися. Що стосується здоров'я, то на цьому тижні жінкам Тельцям можна проводити пластичні або косметологічні втручання. Але також цього тижня вас можуть мучити головні болі. Тому відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі, кардіонагрузки - вам просто необхідні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Гороскоп
Brent
$63.89
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36