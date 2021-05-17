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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гороскоп на 17 - 23 мая

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Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На этой неделе вас может одолевать внутреннее беспокойство. Вы будете озабочены своей персоной. Вы можете эгоистично думать о себе или наоборот быть неуверенным, но помните, в любом случае вы будете на этой неделе все ещё центром внимания. Поэтому оставьте себя в покое и займитесь важными делами. На этой недели успешно будут решатся все финансовые вопросы. Все, кто занимается бизнесом, является финансистами в разных компаниях, на этой неделе у вас невероятно хороший период для заработков. Финансово он очень успешный. Проводите разные сделки, приглашайте к себе интересных компаньонов, каких-нибудь партнеров. Эта неделя может вам принести очень хороший доход. Развивайте новый бизнес или продолжайте развивать старый, но в любом случае этот период очень для вас благоприятен. Эта неделя нужна вам для развития собственного бизнеса. Особенно хорошее время для тех, кто занимается пищевыми направлениями, аграрными направлениями, строительством. Все вопросы с финансами будут идти очень хорошо. На этой неделе к вам могут приходить люди с каким-либо просьбами, а может быть наоборот с какими-то интересными предложениями. Поэтому постарайтесь во второй половине недели как можно больше назначать себе интересных встреч. Хороший период для того, чтобы проводить публичные выступления. Удачное время для спикеров и ораторов. Для студентов Тельцов также очень активная и весьма удачная неделя. Постарайтесь на этой неделе подтянуть все «хвосты». 20 мая будет очень эмоциональным днем. Постарайтесь не совершить ошибок. Эта неделя – хороший период для поездок на отдых. Вы можете посетить дальние страны или просто поехать на природу за городом. В любви для вас - очень хороший период. Для одиноких Тельцов - прекрасный период для знакомств, а для семейных наступает время, которое можно провести спокойно, поехать на отдых, пообщаться. Что касается здоровья, то на этой неделе женщинам Тельцам можно проводить пластические или косметологические вмешательства. Но также на этой недели вас могут мучать головные боли. Поэтому отдых, прогулки на свежем воздухе, кардионагрузки - вам просто необходимы.

Украинские Национальные Новости

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