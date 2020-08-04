Горить суха трава, очерет і чагарники: під Миколаєвом масштабна пожежа

“4 серпня о 14:19 надійшла інформація про те, що горить суха трава, очерет, чагарники на території садово-виноградного товариства „Металург“ в селі Галицинове Вітовського району”, — сказано у повідомленні.

З’ясовано, що орієнтовна площа горіння складає 2,5 га, також існувала загроза розповсюдження на дачні будинки й Галицинівське лісове урочище.

“Наразі існує декілька масштабних осередків пожежі. На місці працюють рятувальники”, — додається у повідомленні.

Зазначається, що моніторинг обстановки здійснює квадрокоптер Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Ситуація контрольована.

Нагадаємо, протягом трьох днів в низці областей України буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.