Горить суха трава, очерет і чагарники: під Миколаєвом масштабна пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під Миколаєвом у селі Галицинове зафіксоване декілька масштабних осередків пожежі, горить суха трава та очерет. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
“4 серпня о 14:19 надійшла інформація про те, що горить суха трава, очерет, чагарники на території садово-виноградного товариства „Металург“ в селі Галицинове Вітовського району”, — сказано у повідомленні.
З’ясовано, що орієнтовна площа горіння складає 2,5 га, також існувала загроза розповсюдження на дачні будинки й Галицинівське лісове урочище.
“Наразі існує декілька масштабних осередків пожежі. На місці працюють рятувальники”, — додається у повідомленні.
Зазначається, що моніторинг обстановки здійснює квадрокоптер Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Ситуація контрольована.
Нагадаємо, протягом трьох днів в низці областей України буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.