Горит сухая трава, камыш и кустарники: под Николаевом крупный пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Под Николаевом в селе Галициново зафиксировано несколько масштабных очагов пожара, горит сухая трава и камыш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
"4 августа в 14:19 поступила информация о том, что горит сухая трава, камыш, кустарники на территории садово-виноградного общества "Металлург" в селе Галициново Витовского района", - говорится в сообщении.
Выяснено, что ориентировочная площадь горения составляет 2,5 га, также существовала угроза распространения на дачные дома и Галициновское лесное урочище.
"Сейчас существует несколько масштабных очагов пожара. На месте работают спасатели", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что мониторинг обстановки осуществляет квадрокоптер Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Ситуация контролируется.
Напомним, в течение трех дней в ряде областей Украины будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.