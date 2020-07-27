Горілки знову стало більше: Украина нарощує виробництво
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За рік виробництво горілки в Україні зросло на 17,5%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Виробництво лікерів також зросло – на 9,5%.
Окрім того, Україна наростила виробництво слабоалкогольних напоїв, але не суттєво - на 0,5%.
Зросло також виробництво вин ігристих - на 11,7%. Однак, виробництво вермутів та вин ароматизованих впало більш ніж удвічі - на 51,8%.
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Також, статистичні дані свідчать про скорочення виробництва пива солодового - на 4,2%.
Як писав УНН, ціни на горілку, пиво та вино поки зберігають відносну стабільність.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").