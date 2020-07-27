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19 березня, 18:42 • 44204 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 95612 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 100140 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 115821 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 122359 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 119335 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 154821 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124768 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123904 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Горілки знову стало більше: Украина нарощує виробництво

Горілки знову стало більше: Украина нарощує виробництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. За рік виробництво горілки в Україні зросло на 17,5%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Виробництво лікерів також зросло – на 9,5%.

Окрім того, Україна наростила виробництво слабоалкогольних напоїв, але не суттєво - на 0,5%.

Зросло також виробництво вин ігристих - на 11,7%. Однак, виробництво вермутів та вин ароматизованих впало більш ніж удвічі - на 51,8%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна випустила власну "зубрівку", настояну на вирощених у нас травах

Також, статистичні дані свідчать про скорочення виробництва пива солодового - на 4,2%.

Як писав УНН, ціни на горілку, пиво та вино поки зберігають відносну стабільність.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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