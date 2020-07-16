Ціни на горілку, пиво та вино поки зберігають відносну стабільність - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні відбувається коливання цін на алкогольні напої, проте, воно дуже незначне, і на кінцевій вартості товару позначається хіба що в межах 2-10 копійок. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у травні 2020 року пляшка столового вина вітчизняного виробництва об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 67,08 грн, тоді як у червні – 67,10 грн (+0,03%).
Вартість горілки: у травні 2020 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала в середньому 92,23 грн, тоді як у червні — 92,13 грн (-0,11%).
Вартість пива вітчизняного виробництва знизилася на 0,17%, до 17,5 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.
Разом з тим, експерти прогнозують, що вже восени ціни на алкогольні напої можуть зрости. І пов'язують це із намірами уряду переглянути МРЦ у бік збільшення.
Так, Олексій Дорошенко нагадує, що МРЦ на спиртне не переглядали вже майже 2 роки, а тому політична воля для такого рішення, за його словами, вже є.
Раніше УНН писав про те, що до ТОП-5 надійних виробників алкоголю в Україні фахівці відносять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").