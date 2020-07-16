Цены на водку, пиво и вино пока сохраняют относительную стабильность - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине происходит колебание цен на алкогольные напитки, однако, оно очень незначительное, и на конечной стоимости товара сказывается разве что в пределах 2-10 копеек. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в мае 2020 года бутылка столового вина отечественного производства объемом 0,75 л стоила в среднем 67,08 грн, тогда как в июне — 67,10 грн (+ 0,03%).
Стоимость водки: в мае 2020 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,23 грн, тогда как в июне — 92,13 грн (-0,11%).
Стоимость пива отечественного производства снизилась на 0,17%, до 17,5 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
Вместе с тем, эксперты прогнозируют, что уже осенью цены на алкогольные напитки могут возрасти. И связывают это с намерениями правительства пересмотреть МРЦ в сторону увеличения.
Так, Алексей Дорошенко напоминает, что МРЦ на спиртное не пересматривали уже почти 2 года, а потому политическая воля для такого решения, по его словам, уже есть.
Ранее УНН писал о том, что в ТОП-5 надежных производителей алкоголя в Украине специалисты относят: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Прайм”, “Житник”, “Малиновка”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).