Горілка MEDOFF отримала Гран–прі міжнародного дегустаційного конкурсу

“З гордістю повідомляємо, що цьогоріч Гран-прі у категорії WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017 завдяки своїй бездоганній м’якості отримує горілка MEDOFF”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що WORLD FOOD UKRAINE — міжнародний дегустаційний конкурс, мета якого — атестація кращих з кращих українських брендів, які достойні світового визнання.

Як повідомляв УНН, напередодні українські алкогольні бренди Arctica, Medoff та Коктебель завоювали золоті нагороди у США.