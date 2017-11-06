Горілка MEDOFF отримала Гран–прі міжнародного дегустаційного конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За результатами міжнародного дегустаційного конкурсу WORLD FOOD UKRAINE горілка MEDOFF отримала Гран-прі у категорії WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017. Про це повідомляє прес-служба "MEDOFF" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“З гордістю повідомляємо, що цьогоріч Гран-прі у категорії WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017 завдяки своїй бездоганній м’якості отримує горілка MEDOFF”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що WORLD FOOD UKRAINE — міжнародний дегустаційний конкурс, мета якого — атестація кращих з кращих українських брендів, які достойні світового визнання.
Як повідомляв УНН, напередодні українські алкогольні бренди Arctica, Medoff та Коктебель завоювали золоті нагороди у США.