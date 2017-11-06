Водка MEDOFF получила Гран-при международного дегустационного конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По результатам международного дегустационного конкурса WORLD FOOD UKRAINE водка MEDOFF получила Гран-при в категории WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017. Об этом сообщает пресс-служба "MEDOFF" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С гордостью сообщаем, что в этом году Гран-при в категории WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017 благодаря своей безупречной мягкости получает водка MEDOFF", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что WORLD FOOD UKRAINE - международный дегустационный конкурс, цель которого - аттестация лучших из лучших украинских брендов, которые достойны мирового признания.
Как сообщал УНН, накануне украинские алкогольные бренды Arctica, Medoff и Коктебель завоевали золотые награды в США.