Водка MEDOFF получила Гран-при международного дегустационного конкурса

"С гордостью сообщаем, что в этом году Гран-при в категории WORLD SPIRITUS UKRAINE 2017 благодаря своей безупречной мягкости получает водка MEDOFF", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что WORLD FOOD UKRAINE - международный дегустационный конкурс, цель которого - аттестация лучших из лучших украинских брендов, которые достойны мирового признания.

Как сообщал УНН, накануне украинские алкогольные бренды Arctica, Medoff и Коктебель завоевали золотые награды в США.