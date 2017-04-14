Горілчаний бренд Medoff отримав 7 світових нагород
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом минулого року флагманський бренд компанії Eastern Beverage Trading - Medoff отримав 7 світових нагород на міжнародних дегустаційних конкурсах. Про це розповіла генеральний директор компанії Ольга Івушкіна, передає УНН.
За її словами, Eastern Beverage Trading в складний час трансформації бізнесу (втрата потужностей в окупованому Криму, — ред.) зберегла головне — своїх спеціалістів, що володіють унікальними знаннями.
“Компанія володіє брендами, рецептурами, технологіями, ефективною системою закупівель, планування, контролю якості, що дає можливість виготовляти якісну продукцію на залучених виробничих потужностях.
Фактично ми досягли того, що можемо виробити продукт найвищої якості фактично на будь-якому сертифікованому виробничому майданчику.
Доказом цього є те, що за останній рік, наприклад, флагманський бренд Medoff отримав 7 світових нагород на міжнародних дегустаційних конкурсах”, — розповіла вона.
О.Івушкіна також додала, що новий горілчаний бренд Eastern Beverage Trading — горілка Arctica була визнана в 2017 році у Берліні найкращою українською горілкою.
“Ми розуміємо, що споживача цікавить якість продукції, а не місце виробництва”, — додала вона.