Водочный бренд Medoff получил 7 мировых наград

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45492 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103685 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159360 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117744 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117284 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113007 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104599 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107158 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103646 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154309 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Водочный бренд Medoff получил 7 мировых наград

Водочный бренд Medoff получил 7 мировых наград

Киев  •  УНН

 • 9150 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение прошлого года флагманский бренд компании Eastern Beverage Trading - Medoff получил 7 мировых наград на международных дегустационных конкурсах. Об этом рассказала генеральный директор компании Ольга Ивушкина, передает УНН.

По ее словам, Eastern Beverage Trading в сложное время трансформации бизнеса (потеря мощностей в оккупированном Крыму, - ред.) cохранила главное - своих специалистов, обладающих уникальными знаниями.

"Компания обладает брендами, рецептурами, технологиями, эффективной системой закупок, планирования, контроля качества, что позволяет изготавливать качественную продукцию на привлеченных производственных мощностях.

Фактически мы добились того, что можем произвести продукт высокого качества практически на любой сертифицированной производственной площадке.

Доказательством этого является то, что за последний год, например, флагманский бренд Medoff получил 7 мировых наград на международных дегустационных конкурсах", - рассказала она.

О.Ивушкина также добавила, что новый водочный бренд Eastern Beverage Trading - водка Arctica была признана в 2017 году в Берлине лучшей украинской водкой.

"Мы понимаем, что потребителя интересует качество продукции, а не место производства", - добавила она.

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