Водочный бренд Medoff получил 7 мировых наград
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В течение прошлого года флагманский бренд компании Eastern Beverage Trading - Medoff получил 7 мировых наград на международных дегустационных конкурсах. Об этом рассказала генеральный директор компании Ольга Ивушкина, передает УНН.
По ее словам, Eastern Beverage Trading в сложное время трансформации бизнеса (потеря мощностей в оккупированном Крыму, - ред.) cохранила главное - своих специалистов, обладающих уникальными знаниями.
"Компания обладает брендами, рецептурами, технологиями, эффективной системой закупок, планирования, контроля качества, что позволяет изготавливать качественную продукцию на привлеченных производственных мощностях.
Фактически мы добились того, что можем произвести продукт высокого качества практически на любой сертифицированной производственной площадке.
Доказательством этого является то, что за последний год, например, флагманский бренд Medoff получил 7 мировых наград на международных дегустационных конкурсах", - рассказала она.
О.Ивушкина также добавила, что новый водочный бренд Eastern Beverage Trading - водка Arctica была признана в 2017 году в Берлине лучшей украинской водкой.
"Мы понимаем, что потребителя интересует качество продукции, а не место производства", - добавила она.