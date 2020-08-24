Google створив дудл до Дня Незалежності України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Компанія Google порадувала користувачів новим дудлом на честь святкування Дня Незалежності України, передає УНН.
Так, дудл містить зображення волошок, соняшників та синьо-жовтого прапору.
Нагадаємо, День Незалежності України відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акта проголошення незалежності України – політико-правового документа, що прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.
Україна святкує 29-річницю незалежності.