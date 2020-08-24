Google создал дудл ко Дню Независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Компания Google порадовала пользователей новым дудлом в честь празднования Дня Независимости Украины, передает.
Так, дудл содержит изображения васильков, подсолнухов и сине-желтого флага.
Напомним, День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины - политико-правового документа, принято считать датой создания государства Украина в ее современном виде.
Украина празднует 29-летие независимости.