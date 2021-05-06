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Google остаточно відправить на віддалену роботу 20% своїх співробітників

Google остаточно відправить на віддалену роботу 20% своїх співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Після відкриття офісів компанії Google цієї осені, 20% її співробітників продовжать працювати дистанційно. Про це пише УНН з посиланням на CNBC.

Деталі

Як передає відомство, ще близько 60% співробітників компанії будуть проводити три дні в офісі і два дні віддалено. Решта 20% зможуть подати заявку на переведення до іншого офісу Google.

Відзначається, що про такі плани гендиректор Google Сундар Пічаї написав в електронному листі співробітникам, який також було опубліковано на сайті компанії.

Цитата:

"Майбутнє трудової діяльності: гнучкість. Вищевказані зміни є відправною точкою, щоб допомогти нам робити найкращу роботу і отримувати від цього задоволення", - написав співробітникам Пічаї.

Також повідомляється, що компанія запропонує працівникам додаткові вихідні дні для відпочинку в умовах пандемії коронавірусу. Крім того, у всіх співробітників з'явиться можливість працювати до чотирьох тижнів на рік поза їхнього основного офісу.

Довідково

Після початку пандемії коронавірусу, Google була однією з перших великих технологічних компаній, яка в минулому році перевела співробітників на віддалену роботу.

Доповнення

Раніше Антимонопольний комітет України оштрафував Google на 1 млн гривень.

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