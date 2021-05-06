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Google окончательно отправит на удаленную работу 20% своих сотрудников

Google окончательно отправит на удаленную работу 20% своих сотрудников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. После открытия офисов компании Google этой осенью, 20% ее сотрудников продолжат работать дистанционно. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Как передает ведомство, еще около 60% сотрудников компании будут проводить три дня в офисе и два дня удаленно. Остальные 20% смогут подать заявку на перевод в другой офис Google.

Отмечается, что о таких планах гендиректор Google Сундар Пичай написал в электронном письме сотрудникам, которое также было опубликовано на сайте компании.

Цитата:

"Будущее трудовой деятельности: гибкость. Вышеуказанные изменения являются отправной точкой, чтобы помочь нам делать лучшую работу и получать от этого удовольствие", - написал сотрудникам Пичай.

Также сообщается, что компания предложит работникам дополнительные выходные дни для отдыха в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, у всех сотрудников появится возможность работать до четырех недель в году вне их основного офиса.

Справка

После начала пандемии коронавируса, Google была одной из первых крупных технологических компаний, которая в прошлом году перевела сотрудников на удаленную работу.

Дополнение

Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Google на 1 млн гривен.

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