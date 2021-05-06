Google окончательно отправит на удаленную работу 20% своих сотрудников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. После открытия офисов компании Google этой осенью, 20% ее сотрудников продолжат работать дистанционно. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
Как передает ведомство, еще около 60% сотрудников компании будут проводить три дня в офисе и два дня удаленно. Остальные 20% смогут подать заявку на перевод в другой офис Google.
Отмечается, что о таких планах гендиректор Google Сундар Пичай написал в электронном письме сотрудникам, которое также было опубликовано на сайте компании.
Цитата:
"Будущее трудовой деятельности: гибкость. Вышеуказанные изменения являются отправной точкой, чтобы помочь нам делать лучшую работу и получать от этого удовольствие", - написал сотрудникам Пичай.
Также сообщается, что компания предложит работникам дополнительные выходные дни для отдыха в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, у всех сотрудников появится возможность работать до четырех недель в году вне их основного офиса.
Справка
После начала пандемии коронавируса, Google была одной из первых крупных технологических компаний, которая в прошлом году перевела сотрудников на удаленную работу.
Дополнение
Ранее Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Google на 1 млн гривен.