Goodyear розробила шину, яка допоможе автомобілям літати

КИЇВ. 6 березня. УНН. Компанія Goodyear розробила безповітряну шину під назвою Goodyear Aero, яка буде використовуватися в якості пропелера. Шини Aero матимуть лопатеві спиці, які виступають в ролі вентилятора, дозволяючи колесам перевернутися догори і допомогти підняти автомобіль в повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.