Goodyear розробила шину, яка допоможе автомобілям літати
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Компанія Goodyear розробила безповітряну шину під назвою Goodyear Aero, яка буде використовуватися в якості пропелера. Шини Aero матимуть лопатеві спиці, які виступають в ролі вентилятора, дозволяючи колесам перевернутися догори і допомогти підняти автомобіль в повітря. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Goodyear представив новаторський дизайн шин на Женевському автосалоні.
Літаюча шина Goodyear поки є просто концептуальним дизайном. Кріс Хелсел, технічний директор Goodyear, сказав, що дизайн покликаний спровокувати обговорення варіантів транспортування в майбутньому.
Експерти в області авіації сумніваються, що гібрид пропелер-шина коли-небудь зможе відірватися від землі. Для таких коліс важливо витримати високі швидкості обертання, необхідні для підняття автомобіля в повітря, вважає Деніел Кодд, професор машинобудування в університеті Сан-Дієго.
Але деякі частини конструкції шин Aero схожі на технологію, яка вже використовується в автомобілях сьогодні. Наприклад, шини Aero матимуть комбінацію оптичного сприйняття і штучного інтелекту для контролю стану шин і зв'язку з іншими автомобілями та інфраструктурою.
Деякі автомобілі сьогодні мають можливість спілкуватися один з одним, щоб допомогти уникнути нещасних випадків. А в деяких автівках датчики тиску повітря в шинах інформують водіїв про низький тиск або викиди.
Нагадаємо, нові колеса для апаратів, призначених для спуску на інші планети, розробили у NASA.