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Goodyear разработала шину, которая поможет автомобилям летать

Goodyear разработала шину, которая поможет автомобилям летать

Киев  •  УНН

 • 11056 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Компания Goodyear разработала безвоздушную шину под названием Goodyear Aero, которая будет использоваться в качестве пропеллера. Шины Aero будут иметь лопастные спицы, которые выступают в роли вентилятора, позволяя колесам перевернуться вверх и помочь поднять автомобиль в воздух. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Goodyear представил новаторский дизайн шин на Женевском автосалоне.

Летающая шина Goodyear пока является просто концептуальным дизайном. Крис Хелсел, технический директор Goodyear, сказал, что дизайн призван спровоцировать обсуждение вариантов транспортировки в будущем.

Эксперты в области авиации сомневаются, что гибрид пропеллер-шина когда-либо сможет оторваться от земли. Для таких колес важно выдержать высокие скорости вращения, необходимые для поднятия автомобиля в воздух, считает Дэниел Кодд, профессор машиностроения в университете Сан-Диего.

Но некоторые части конструкции шин Aero похожи на технологию, которая уже используется в автомобилях сегодня. Например, шины Aero будут иметь комбинацию оптического восприятия и искусственного интеллекта для контроля состояния шин и связи с другими автомобилями и инфраструктурой.

Некоторые автомобили сегодня имеют возможность общаться друг с другом, чтобы помочь избежать несчастных случаев. А в некоторых автомобилях датчики давления воздуха в шинах информируют водителей о низком давлении или выбросах.

Напомним, новые колеса для аппаратов, предназначенных для спуска на другие планеты, разработали в NASA.

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