Гонтарева: сьогодні помірні курсові коливання гривні не провокують паніки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогодні помірні курсові коливання вже не сприймаються як "кінець світу" і не провокують паніки. Про це під час виступу в парламенті заявила Валерія Гонтарева, звільнення якої з посади голови НБУ схвалив парламент, передає кореспондент УНН.
"Що Нацбанку вдалося зробити за роки моєї каденції – по-перше, ми відновили макрофінансову стабільність в державі і для цього ми прийняли болісне рішення перейти до режиму гнучкого курсу… Зараз помірні курсові коливання вже не сприймаються як кінець світу і не провокують паніки. З 2015 року НБУ отримав мандат забезпечення цінової стабільності в державі – для його виконання ми повністю перебудували і перезавантажили нову, дієву монетарну політику – політику таргетування інфляції", - розповіла В.Гонтарева.
Вона додала, що в 2016 році НБУ досягнув інфляційної цілі в 12%.
"Це тільки початок – середньострокова ціль НБУ - 5%. Це прийнятний рівень інфляції для країн, що розвиваються. Макроекономічна стабілізація дозволила нам перейти до поступової лібералізації валютного регулювання", - додала В.Гонтарева.
Нагадаємо, В.Гонтарева заявила, що докапіталізація допомогла банкам збільшити капітал на 230 млрд грн.