Гонтарева: сегодня умеренные курсовые колебания гривны не провоцируют паники
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На сегодняшний день умеренные курсовые колебания уже не воспринимаются как "конец света" и не провоцируют панику. Об этом во время выступления в парламенте заявила Валерия Гонтарева, уволнение которой с должности председателя НБУ одобрил парламент, передает корреспондент УНН.
"Что Нацбанку удалось сделать за годы моей каденции - во-первых, мы восстановили макрофинансовую стабильность в государстве и для этого мы приняли болезненное решение перейти к режиму гибкого курса... Сейчас умеренные курсовые колебания уже не воспринимаются как конец света и не провоцируют панику. С 2015 года НБУ получил мандат обеспечения ценовой стабильности в государстве - для его выполнения мы полностью перестроили и перезагрузили новую, действенную монетарную политику - политику таргетирования инфляции", - рассказала В.Гонтарева.
Она добавила, что в 2016 году НБУ достиг инфляционной цели в 12%.
"Это только начало - среднесрочная цель НБУ - 5%. Это приемлемый уровень инфляции для развивающихся стран. Макроэкономическая стабилизация позволила нам перейти к постепенной либерализации валютного регулирования", - добавила В.Гонтарева.
Напомним, В.Гонтарева заявила, что докапитализация помогла банкам увеличить капитал на 230 млрд грн.