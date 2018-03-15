Гонтарева розповіла про свої здобутки на посаді голови НБУ

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Національного банку України під час звіту перед парламентом розповіла, що час перебування на посаді зробила три важливих кроки, передає кореспондент УНН.

“Що було зроблено. По-перше, макрофінансову стабільність, країна перейшла на гнучкий валютний курс та започаткувала нову монетарну політику інфляційного таргетування. А успішна співпраця з МВФ та іншими міжнародними кредиторами дозволила наростити резерви до 18,4 млрд доларів. По-друге, ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків і посилили її стійкість на майбутнє. Банки здорові, прозорі і готові відновити кредитування. По-третє, ми здійснили повну трансформацію НБУ, перебудували всі процеси і перетворили його у потужню європейську інституцію. Отже, я вважаю мою місію повністю виконаною, тому що реформи зроблені”, — підкреслила В.Гонтарева.

Як повідомляв УНН, згідно з порядком денним, Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення Якова Смолія головою Національного банку та звільнення з цієї посади Валерії Гонтаревої.

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