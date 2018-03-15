Гонтарева розповіла про свої здобутки на посаді голови НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Національного банку України під час звіту перед парламентом розповіла, що час перебування на посаді зробила три важливих кроки, передає кореспондент УНН.
“Що було зроблено. По-перше, макрофінансову стабільність, країна перейшла на гнучкий валютний курс та започаткувала нову монетарну політику інфляційного таргетування. А успішна співпраця з МВФ та іншими міжнародними кредиторами дозволила наростити резерви до 18,4 млрд доларів. По-друге, ми очистили банківську систему від неплатоспроможних банків і посилили її стійкість на майбутнє. Банки здорові, прозорі і готові відновити кредитування. По-третє, ми здійснили повну трансформацію НБУ, перебудували всі процеси і перетворили його у потужню європейську інституцію. Отже, я вважаю мою місію повністю виконаною, тому що реформи зроблені”, — підкреслила В.Гонтарева.
Як повідомляв УНН, згідно з порядком денним, Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення Якова Смолія головою Національного банку та звільнення з цієї посади Валерії Гонтаревої.