Гонтарева рассказала о своих достижениях на посту главы НБУ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 8197 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30640 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36331 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82509 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 83693 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102852 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109825 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Председатель Национального банка Украины во время отчета перед парламентом рассказала, что во время пребывания на своей  должности сделала три важных шага, передает корреспондент УНН.

"Что было сделано. Во-первых, макрофинансовую стабильность, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. А успешное сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами позволила нарастить резервы до 18,4 млрд долларов. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. Банки здоровые, прозрачные и готовы возобновить кредитование. В-третьих, мы осуществили полную трансформацию НБУ, перестроили все процессы и превратили его в мощную европейскую институт. Итак, я считаю мою миссию полностью выполненной, потому что реформы сделаны", - подчеркнула В.Гонтарева.

Как сообщал УНН, согласно повестке дня, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении Якова Смолия председателем Национального банка и увольнения с этой должности Валерии Гонтаревой.

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