Гонтарева рассказала о своих достижениях на посту главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Председатель Национального банка Украины во время отчета перед парламентом рассказала, что во время пребывания на своей должности сделала три важных шага, передает корреспондент УНН.
"Что было сделано. Во-первых, макрофинансовую стабильность, страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. А успешное сотрудничество с МВФ и другими международными кредиторами позволила нарастить резервы до 18,4 млрд долларов. Во-вторых, мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость на будущее. Банки здоровые, прозрачные и готовы возобновить кредитование. В-третьих, мы осуществили полную трансформацию НБУ, перестроили все процессы и превратили его в мощную европейскую институт. Итак, я считаю мою миссию полностью выполненной, потому что реформы сделаны", - подчеркнула В.Гонтарева.
Как сообщал УНН, согласно повестке дня, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении Якова Смолия председателем Национального банка и увольнения с этой должности Валерии Гонтаревой.