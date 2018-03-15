Гонтарева і Смолій прийшли до парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Голова Національного банку України Валерія Гонтарева та виконувач обов'язків голови Нацбанку Яків Смолій прийшли до Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
В.Гонтарева і Я.Смолій перебувають у сесійній залі парламенту під час засідання.
Наразі В.Гонтарева розпочала звітувати перед Верховною Радою.
Нагадаємо, згідно з порядком денним, Верховна Рада у четвер планує розглянути питання про призначення Якова Смолія головою Національного банку та звільнення з цієї посади Валерії Гонтаревої.
Як повідомляв УНН, 1 березня голосування про звільнення голови НБУ та призначення на її посаду Якова Смолія зірвалось через вимоги “Народного фронту” влаштувати пакетне голосування.