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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30521 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36247 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 82405 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Гонтарева и Смолий пришли в Раду

Гонтарева и Смолий пришли в Раду

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий пришли в Верховную Раду, передает корреспондент УНН.

В.Гонтарева и Я.Смолий находятся в сессионном зале парламента во время заседания.

На данный момент В.Гонтарева начала отчитываться перед Верховной Радой.

Напомним, согласно повестке дня, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении Якова Смолия председателем Национального банка и увольнения с этой должности Валерии Гонтаревой.

Как сообщал УНН, 1 марта голосования об увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" устроить пакетное голосование.

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