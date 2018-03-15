Гонтарева и Смолий пришли в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий пришли в Верховную Раду, передает корреспондент УНН.
В.Гонтарева и Я.Смолий находятся в сессионном зале парламента во время заседания.
На данный момент В.Гонтарева начала отчитываться перед Верховной Радой.
Напомним, согласно повестке дня, Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть вопрос о назначении Якова Смолия председателем Национального банка и увольнения с этой должности Валерии Гонтаревой.
Как сообщал УНН, 1 марта голосования об увольнении главы НБУ и назначении на его должность Якова Смолия сорвалось из-за требований "Народного фронта" устроить пакетное голосование.