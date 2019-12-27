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Гончарук: "зелена" енергія буде продаватися через Prozorro

Гончарук: "зелена" енергія буде продаватися через Prozorro

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Альтернативна енергетика в Україні буде продаватися через е-аукціони Prozorro. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.

"Зелена" енергія буде продаватися через е-аукціони Prozorro.Продажі. Це стимулюватиме виробництво альтернативної енергії та дозволить знизити ціну на "чисту" енергію", - написав Гончарук.

За його словами, прийняте рішення створює умови для розвитку відновлюваної енергетики, дозволить залучати дешеві кредитні ресурси та сприятиме розвитку виробництва високотехнологічного обладнання на території України.

"Плануємо перші "зелені" аукціони на березень", - зазначив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики на ЖКП голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленого" тарифу, інвестори, які фінансують проекти з розвитку альтернативної енергетики, звернуться до судів та витребують значні компенсації від держави.

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