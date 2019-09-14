Гончарук заявив, що у майбутньому не планує залишатися в політиці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що не планує до кінця свого життя займатися політикою. Про це він сказав під час міжнародного форуму YES в суботу, передає кореспондент УНН.
"Я не планую до кінця свого життя займатися політикою, державною службою, в мене не має таких планів", - сказав Гончарук.
За його словами, якби в нього запитали рік тому, чи хоче він бути Прем’єр-міністром, то скоріш за все відповів би, що ні.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що сподівається, що його уряд пропрацює всі п’ять років та виховає професійних державних службовців.