Гончарук заявил, что в будущем не планирует оставаться в политике
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не планирует до конца своей жизни заниматься политикой. Об этом он сказал во время международного форума YES в субботу, передает корреспондент УНН.
"Я не планирую до конца своей жизни заниматься политикой, государственной службой, у меня нет таких планов", - сказал Гончарук.
По его словам, если бы у него спросили год назад, хочет ли он быть Премьер-министром, то скорее всего ответил бы, что нет.
Напомним, Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что надеется, что его правительство проработает все пять лет и воспитает профессиональных государственных служащих.