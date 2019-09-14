Гончарук заявил, что в будущем не планирует оставаться в политике

"Я не планирую до конца своей жизни заниматься политикой, государственной службой, у меня нет таких планов", - сказал Гончарук.

По его словам, если бы у него спросили год назад, хочет ли он быть Премьер-министром, то скорее всего ответил бы, что нет.

Напомним, Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что надеется, что его правительство проработает все пять лет и воспитает профессиональных государственных служащих.