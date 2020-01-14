Гончарук відсторонив керівника Закарпатського облуправління лісового господарства Мургу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив відсторонити керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу з посади на час проведення аудиту. Про це прем’єр заявив під час наради з представниками територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів щодо подальшого розвитку лісової галузі, передає кореспондент УНН.
“По Закарпаттю в нас є дуже погана інформація: і в ЗМІ, і багато депутатських звернень було особисто по вас. Я попросив вас відсторонити від виконання обов’язків до закінчення проведення аудиту. А за підсумками, якщо будуть підстави — звільнити в першу чергу”, — сказав Гончарук.
Прем’єр пояснив, що перевірку не мають проводити ті ж люди, яких і перевіряють.
“Те саме стосується й інших областей, за якими є сумніви у публічній площині. Пояснюю свою логіку — дуже просто, для того щоб ви не думали, що перевірку проводять ті ж самі люди, яких й перевіряють. Там де є сумніви у суспільства, керівника відстороняємо, проводимо аудит — за його підсумками приймаємо відповідне рішення”, — додав Гончарук.
Так, за його інформацією, погану репутацію мають управління лісового та мисливського господарства у Чернігівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Волинській областях.
Нагадаємо, найайближчим часом в Україні з’явиться онлайн-майданчик з продажу деревини, що працюватиме за принципом аукціону.
Раніше УНН писав, що через незаконні вирубки лісів держава зазнала збитків на понад 1 мільярд гривень.