Гончарук розповів, як боротимуться з корупцією у земельній сфері

"Ми почали наводити лад в системі Державного земельного кадастру. У нас в Україні багато різних баз даних, які мали би бути заснованими на картах. І так вийшло, що за ці роки у кожного органа своя якась карта. І хтось туди щось наносить, частіше не наносить. І ці дані губляться, їх не можна знайти, ними маніпулюють, розказують казки – так плодиться корупція. На цьому тижні ми провели велику нараду, і я дав розпорядження нарешті об’єднати ці бази даних. Протягом найближчого місяця наші фахівці – IT-шники та бізнесаналітики – будуть працювати з державними органами, які є носіями цих баз даних, щоб нарешті, до кінця року, максимально їх синхронізувати", - сказав Гончарук.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що це дасть можливість зібрати в одному місці інформацію про земельні ділянки та нерухомість і побачити, як можуть розвиватися регіони.

"Таким чином, зібрана і оброблена інформація дасть можливість поборотися з корупцією і зробить набагато зручнішими використання інформації, якою володіє держава", - додав Гончарук.

Нагадаємо, Держгеокадастр увійшов в список структур, у яких Президент України наказав провести кадрове перезавантаження.