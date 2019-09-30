Гончарук рассказал, как будут бороться с коррупцией в земельной сфере

"Мы начали наводить порядок в системе Государственного земельного кадастра. У нас в Украине много различных баз данных, которые должны быть основанными на картах. И так получилось, что за эти годы у каждого органа своя какая-то карта. И кто-то туда что-то вносит, чаще не вносит. И эти данные теряются, их нельзя найти, ими манипулируют, рассказывают сказки - так плодится коррупция. На этой неделе мы провели большое совещание, и я дал распоряжение наконец объединить эти базы данных. В течение ближайшего месяца наши специалисты - IT-шники и бизнесаналитики - будут работать с государственными органами, которые являются носителями этих баз данных, чтобы наконец, до конца года, максимально их синхронизировать", - сказал Гончарук.

Также Премьер-министр отметил, что это даст возможность собрать в одном месте информацию о земельных участках и недвижимости и увидеть, как могут развиваться регионы.

"Таким образом, собранная и обработанная информация даст возможность побороться с коррупцией и сделает гораздо удобнее использование информации, которой владеет государство", - добавил Гончарук.

Напомним, Госгеокадастр вошел в список структур, в которых Президент Украины приказал провести кадровую перезагрузку.