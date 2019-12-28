Гончарук прокоментував визнання Євросоюзом оператора ГТС України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Європейська комісія підтвердила, що новостворений в Україні оператор газотранспортної системи відокремлений та працює відповідно до законодавства ЄС. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, повідомили УНН у пресслужбі уряду у суботу.
"Це одна з найважливіших реформ у газовій сфері... Тепер Оператор ГТС працюватиме за європейськими правилами. Це важливо для безперебійного транспортування газу до Європи через Україну, як це домовлено сторонами під час тристоронніх газових перемовин", - зазначив Гончарук.
У пресслужбі уряду відзначили, що 24 грудня цього року, після схвального висновку Єврокомісії, сертифіковано Оператора ГТС України, що відкрило шлях до підписання договору на транспортування газу. Оператор ГТС починає працювати з 1 січня 2020 року.
"Україна залишається надійним партнером у сфері транспортування газу до ЄС", - сказано у заяві.
Нагадаємо, 27 грудня віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович повідомив, що підписав лист, що підтверджує готовність оператора газотранспортної системи України працювати відповідно до законодавства ЄС.