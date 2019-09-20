Гончарук представив нового голову Фонду держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив нового голову Фонду державного майна - Дмитра Сенниченка. Про це УНН повідомили у пресслужбі уряду.
Учора Верховна Рада призначила його голосами 238 депутатів.
"Готовність України нарешті почати велику приватизацію державних об’єктів — один з найважливіших маркерів довіри для інвесторів. І саме Фонд держмайна відповідальний за її реалізацію. Тому зараз нам потрібен ефективний голова цього органу, який зможе забезпечити йому чітку та прозору роботу. Пан Сенниченко — це гравець на результат та ефективність. Чекаю наступного тижня звіт про перші ефективні результати", — сказав Гончарук під час представлення.
Як вказано, Дмитро Сенниченко має великий досвід як співпраці з іноземними інвесторами, так і реабілітації проблемних державних компаній. Він більше 10-ти років очолював великі міжнародні компанії, які спеціалізуються, зокрема, на залученнях інвестицій у нерухомість та інфраструктуру — був СЕО девелоперської компанії Parkridge Holdings (2006-2010) та директором Jones Lang LaSalle (2013-2016). Свого часу обидві компанії під його керівництвом очолювали рейтинги кращих.
З 2016 року займався корпоратизацією та реформою державного підприємства "Укрпошта". За три роки на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті" Дмитро збільшив доходів від оренди у 6 разів, додали в уряді.