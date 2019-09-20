Гончарук представил нового главу Фонда госимущества

Вчера Верховная Рада назначила его голосами 238 депутатов.

"Готовность Украины наконец начать большую приватизацию государственных объектов - один из важнейших маркеров доверия для инвесторов. И именно Фонд госимущества ответственный за ее реализацию. Поэтому сейчас нам нужен эффективный председатель этого органа, который сможет обеспечить ему четкую и прозрачную работу. Господин Сенниченко - это игрок на результат и эффективность. Жду на следующей неделе отчет о первых эффективных результатах", - сказал Гончарук во время представления.

Как указано, Дмитрий Сенниченко имеет большой опыт как сотрудничества с иностранными инвесторами, так и реабилитации проблемных государственных компаний. Он больше 10 лет возглавлял крупные международные компании, которые специализируются, в частности, на привлечении инвестиций в недвижимость и инфраструктуру - был СЕО девелоперской компании Parkridge Holdings (2006-2010) и директором Jones Lang LaSalle (2013-2016). В свое время обе компании под его руководством возглавляли рейтинги лучших.

С 2016 года занимался корпоратизацией и реформой государственного предприятия "Укрпочта". За три года в должности директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в "Укрпочте" Дмитрий увеличил доходов от аренды в 6 раз, добавили в правительстве.