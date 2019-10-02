Гончарук пояснив процедуру отримання землі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Нова земельна реформа ніяк не змінює процедуру отримання українцями землі. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Ця процедура зараз ніяк не змінена. Як вона була, так і існує. Щодо того, як ця процедура може бути модифікована, ведеться робота в самому парламенті у відповідному комітеті. Як тільки вони напрацюють новий інструмент, ми про нього розкажемо. Зараз нічого не змінилося. Ти маєш звернутися із заявою до компетентного органу, як правило до органу місцевого самоврядування, або Держкомзем", - сказав Гончарук.
За його словами, українець може отримати землю, якщо вона є. Проте, органи місцевого самоврядування відповідають людям, що землі немає і все зайнято.
"Тут ситуація значно складніша. Тому що на практиці і в теорії ці речі відрізняються. Але це питання більше до органів місцевого самоврядування, ніж до держави зараз. Та земельна реформа, яка зараз розпочалась, цю ситуацію зараз ніяк не змінює", - сказав Гончарук.
Нагадаємо, 30 вересня уряд ухвалив розпорядження щодо фінансування дешевих кредитів для купівлі землі сільськогосподарськими виробниками.