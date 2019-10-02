Гончарук пояснил процедуру получения земли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Новая земельная реформа никак не меняет процедуру получения украинцами земли. Об этом сегодня во время брифинга сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Эта процедура сейчас никак не изменена. Как она была, так и есть. Относительно того, как эта процедура может быть модифицирована, ведется работа в самом парламенте в соответствующем комитете. Как только они выработают новый инструмент, мы о нем расскажем. Сейчас ничего не изменилось. Ты должен обратиться с заявлением в компетентный орган, как правило в орган местного самоуправления или Госкомзем", - сказал Гончарук.
По его словам, украинец может получить землю, если она есть. Однако, органы местного самоуправления отвечают людям, земли нет и все занято.
"Здесь ситуация значительно сложнее. Поэтому на практике и в теории эти вещи отличаются. Но это вопрос больше к органам местного самоуправления, чем к государству сейчас. Но земельная реформа, которая сейчас началась, эту ситуацию сейчас никак не меняет", - сказал Гончарук.
Напомним, 30 сентября правительство приняло распоряжение о финансировании дешевых кредитов для покупки земли сельскохозяйственными производителями.