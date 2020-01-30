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Гончарук поставив завдання перед місцевою владою: протягом січня і лютого платіжки мають ще зменшитися

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив органам місцевої влади протягом січня та лютого ще зменшити платіжки на опалення. Про це він заявив під час селекторної наради з регіонами, передає УНН.

Гончарук поставив завдання перед місцевою владою: протягом січня і лютого платіжки мають ще зменшитися

“Уряд провів серйозну роботу для зниження вартості платіжки на опалення, завдяки чому вже 143 підприємства здійснили перерахунок у 21 області та місті Києві. Як результат - за грудень люди отримали ціну в платіжках до 30% меншою. Проте опалювальний сезон ще триває. Тож у січні та лютому місцева влада ще має докласти зусиль, щоб українці платили менше за тепло”, - заявив голова уряду.

За його словами, Кабмін вже запровадив усі необхідні механізми та інструменти для того, щоб місцева влада та підприємства теплокомуненерго могли знизити платіжки.

“Всі необхідні механізми для цього уряд надав. Об’єктивно зараз ціна газу нижча, ніж в аналогічний період торік. Зокрема, це результат прозорого ринкового ціноутворення”, - заявив прем'єр.

Він також додав, що вдячний представникам місцевої влади, які вже доклала всіх зусиль, щоб відбулося зменшення платіжки, та закликав всіх інших приєднатися до цього процесу якнайшвидше.

“Дякую місцевій владі в тих областях, де відбулося перерахування тарифів. Ті представники на містах, які досі цього не зробили - закликаю активно долучитись до процесу”, - підсумував прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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