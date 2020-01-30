Гончарук поставил задачу перед местными властями: в течение января и февраля платежки должны еще уменьшиться

"Правительство провело серьезную работу для снижения стоимости платежки на отопление, благодаря чему уже 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - заявил глава правительства.

По его словам, Кабмин уже ввел все необходимые механизмы и инструменты для того, чтобы местные власти и предприятия теплокоммунэнерго могли снизить платежки.

"Все необходимые механизмы для этого правительство предоставило. Объективно сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования", - заявил премьер.

Он также добавил, что благодарен представителям местной власти, которые уже приложили все усилия, чтобы произошло уменьшение платежки, и призывал всех остальных присоединиться к этому процессу как можно быстрее.

"Благодарю местной власти в тех областях, где произошло перечисление тарифов. Те представители на местах, которые до сих пор этого не сделали - призываю активно приобщиться к процессу", - подытожил премьер-министр Алексей Гончарук.