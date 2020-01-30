Гончарук похвалився, що в Україні вдалось знизити ціни на пальне на 2 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Результатом боротьби із незаконними АЗС стало зниження ціни на дизельне пальне та бензин на 2 грн. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
“Результат боротьби із незаконними АЗС і окремих комунікацій з учасниками ринку — за місяць ціна на дизельне пальне та бензин знизилася в середньому на 2 гривні”, — написав Гончарук.
Так, прем’єр пояснив, що це зниження дає людям, а саме — щоденні витрати українців на пальне зменшились на 16,5 млн грн, або на 511 млн грн на місяць. Більше того, за місяць офіційні продажі пального збільшились на 6%, а це означає, що збільшилась і кількість податків, які сплачуються в бюджет.
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“Як ми це зробили? Спільно з правоохоронцями та органами контролю відпрацювали майже 4 тис нелегальних АЗС по всій країні. Частину закрили, інша частина — отримали ліцензії на офіційну роботу. В окремих областях, наприклад, в Луганській та Миколаївській обсяги продажі пального збільшились на 15%. Ще в трьох: Вінницькій, Дніпропетровській та Черкаській — на 14%”, — додав Гончарук.
Він звернув увагу, що робота триває і Уряд знає про шляхи потрапляння нелегального палива на ринок, тому “закрити АЗС на одній вулиці і відкрити на сусідній — не вийде”.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський у грудні провів нараду з представниками компаній — учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій. Під час наради сторони обговорили питання зниження цін на пальне на українських АЗС та детінізації ринку.