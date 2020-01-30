Гончарук похвастался, что в Украине удалось снизить цены на топливо на 2 грн

"Результат борьбы с незаконными АЗС и отдельных коммуникаций с участниками рынка - за месяц цена на дизельное топливо и бензин снизилась в среднем на 2 гривны", - написал Гончарук.

Так, премьер пояснил, что это снижение дает людям, а именно - ежедневные расходы украинцев на топливо уменьшились на 16,5 млн грн, или на 511 млн грн в месяц. Более того, за месяц официальные продажи горючего увеличились на 6%, а это значит, что увеличилось и количество налогов, уплачиваемых в бюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милованов сообщил о тенденции снижения цены на бензин в Украине

"Как мы это сделали? Совместно с правоохранителями и органами контроля отработали почти 4 тыс. нелегальных АЗС по всей стране. Часть закрыли, другая часть - получили лицензии на официальную работу. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской объемы продажи горючего увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской - на 14%", - добавил Гончарук.

Он обратил внимание, что работа продолжается и правительство знает о путях попадания нелегального топлива на рынок, поэтому "закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней - не получится".

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в декабре провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.