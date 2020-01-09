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Гончарук обговорив із британським послом співробітництво після виходу країни з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сімонс. В ході зустрічі вони обговорили порядок денний двосторонньої співпраці після виходу Великобританії з Європейського Союзу та формування нею власної зовнішньої політики. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.

Першим питанням, яке обговорювалося на зустрічі, було укладення нової угоди між Україною та Великою Британією про політичне та торговельне співробітництво після виходу Великої Британії з ЄС.

"Ми очікуємо на підписання Угоди про політичне та торговельне співробітництво найближчим часом. Це може статися під час майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона. У грудні 2019 р. ми досягли домовленостей щодо положень торговельної частини Угоди. Проведення перемовин щодо політичної частини Угоди ми очікуємо вже 14-15 січня", – сказав Олексій Гончарук.

Далі глава українського уряду обговорив із послом спрощення візового режиму для українців: "Україна досягла лібералізації візового режиму з великою кількістю країн, отримала безвіз із ЄС. Наразі актуальним є спрощення процедури отримання українцями і британських віз. Це – болюче питання для українських громадян. Ми пропонуємо напрацювати шляхи лібералізації відповідних візових умов".

Олексій Гончарук також підняв питання сприяння Великою Британією отримання Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Посол відповіла, що Велика Британія ініціює обговорення цього питання в рамках Альянсу.

Сторони також обговорили сфери, у яких держави можуть співпрацювати, зокрема у частині надання Великою Британією технічної допомоги. Такі сфери включають реінтеграцію тимчасово окупованих територій України, податкову та митну реформи, посилення урядових стратегічних комунікацій, реформу системи охорони здоров‘я, антикорупційну реформу та проект "Держава у смартфоні".

Нагадаємо, Палата громад в Британії схвалила угоду про Brexit в фінальному читанні.

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