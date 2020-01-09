Гончарук обговорив із британським послом співробітництво після виходу країни з ЄС

КИЇВ. 10 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Меліндою Сімонс. В ході зустрічі вони обговорили порядок денний двосторонньої співпраці після виходу Великобританії з Європейського Союзу та формування нею власної зовнішньої політики. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.