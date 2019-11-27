Гончарук: не існує окремих перемовин про купівлю газу у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Україна не проводить окремих перемовин з Російською Федерацію про купівлю газу, ведуться лише перемовини про транзит газу з РФ до ЄС. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
“У нас є переговори про продовження транзиту газу з РФ до ЄС. Це ті перемовини, які ведуться, про них всі знають. В рамках цих перемовин є дуже багато питань, умов, ініціатив, ідей, які висловлюються різними учасниками. Не існує окремих перемовин про купівлю газу у РФ. Існують перемовини про продовження транзиту газу з РФ в ЄС через Україну”, — сказав Гончарук.
За його словами, Україні треба довгостроковий контракт з Росією.
“Довгостроковий контракт це питання не грошей, а енергетичної безпеки. І при чому безпеки не лише України, а і Європи”, — зазначив Гончарук.
Раніше УНН повідомляв, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд робить все можливе, щоб контракт з Росією щодо транзиту газу був підписаний на максимально довгий термін.