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Гончарук назвав прожитковий мінімум не прожитковим

Гончарук назвав прожитковий мінімум не прожитковим

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Прожитковий мінімум має враховувати витрати у тому числі й на комунальні послуги. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у коментарі журналу "Новое время", передає УНН.

"На те, що зараз називають прожитковим мінімумом, вижити неможливо. А якщо вижити неможливо, то це вже не прожитковий мінімум", - сказав Гончарук.

З його слів, забезпечення українців високим прожитковим мінімумом, який буде враховувати витрати, у тому числі й комунальні послуги, є одним з пріоритетних завдань Прем’єр-міністра під час роботи в уряді.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум в Україні становить 1936 гривень.

Раніше в УНН повідомили, скільки українці витрачають на продукти та здоров’я.

Українські Національні Новини

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