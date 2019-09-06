Гончарук назвав прожитковий мінімум не прожитковим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Прожитковий мінімум має враховувати витрати у тому числі й на комунальні послуги. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у коментарі журналу "Новое время", передає УНН.
"На те, що зараз називають прожитковим мінімумом, вижити неможливо. А якщо вижити неможливо, то це вже не прожитковий мінімум", - сказав Гончарук.
З його слів, забезпечення українців високим прожитковим мінімумом, який буде враховувати витрати, у тому числі й комунальні послуги, є одним з пріоритетних завдань Прем’єр-міністра під час роботи в уряді.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум в Україні становить 1936 гривень.
Раніше в УНН повідомили, скільки українці витрачають на продукти та здоров’я.