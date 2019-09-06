Гончарук назвал прожиточный минимум не прожиточным
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Прожиточный минимум должен учитывать затраты в том числе и на коммунальные услуги. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в комментарии журналу "Новое время", передает УНН.
"На то, что сейчас называют прожиточным минимумом, выжить невозможно. А если выжить невозможно, то это уже не прожиточный минимум", - сказал Гончарук.
По его словам, обеспечение украинцев высоким прожиточным минимумом, который будет учитывать расходы, в том числе и коммунальные услуги, является одной из приоритетных задач Премьер-министра во время работы в правительстве.
Напомним, что прожиточный минимум в Украине составляет 1936 гривен.
Ранее в УНН сообщили, сколько украинцы тратят на продукты и здоровье.