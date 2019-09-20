Гончарук дав кілька тижнів новому голові Фонду держмайна, щоб повичищати групи впливу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук дав новому голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку два тижні на очищення Фонду від людей, які діють не в інтересах держави. Про це Прем’єр заявив під час ранкового засідання ВР, повідомляє УНН.
“У вас є кілька тижнів: щоб розібратися з ситуацією, поговорити з людьми — хто є хто; повичищати всіх товаришів, які обслуговують інтереси не держави, а окремих груп впливу; підтримати професійних та чесних людей”, — сказав Гончарук.
Нагадаємо, що Дмитра Сенниченка призначили головою Фонду держмайна 18 вересня на засіданні уряду.
Як вказано, Дмитро Сенниченко має великий досвід як співпраці з іноземними інвесторами, так і реабілітації проблемних державних компаній. Він більше 10-ти років очолював великі міжнародні компанії, які спеціалізуються, зокрема, на залученнях інвестицій у нерухомість та інфраструктуру — був СЕО девелоперської компанії Parkridge Holdings (2006-2010) та директором Jones Lang LaSalle (2013-2016). Свого часу обидві компанії під його керівництвом очолювали рейтинги кращих.
З 2016 року займався корпоратизацією та реформою державного підприємства “Укрпошта”. За три роки на посаді директора з управління нерухомим майном та інфраструктурою в “Укрпошті” Дмитро збільшив доходів від оренди у 6 разів, додали в уряді.