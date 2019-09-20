Гончарук дал несколько недель новому главе Фонда госимущества, чтобы повычищать группы влияния

“У вас есть несколько недель: чтобы разобраться с ситуацией, поговорить с людьми — кто есть кто; повычищать всех товарищей, обслуживающих интересы не государства, а отдельных групп влияния; поддержать профессиональных и честных людей”, — сказал Гончарук.

Напомним, что Дмитрия Сенниченко назначили главой Фонда госимущества 18 сентября на заседании правительства.

Как указано, Дмитрий Сенниченко имеет большой опыт как сотрудничества с иностранными инвесторами, так и реабилитации проблемных государственных компаний. Он больше 10 лет возглавлял крупные международные компании, которые специализируются, в частности, на привлечение инвестиций в недвижимость и инфраструктуру — был СЕО девелоперской компании Parkridge Holdings (2006-2010) и директором Jones Lang LaSalle (2013-2016). В свое время обе компании под его руководством возглавляли рейтинги лучших.

С 2016 года занимался корпоратизацией и реформой государственного предприятия “Укрпочта”. За три года в должности директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в “Укрпочте” увеличил доход от аренды в 6 раз, добавили в правительстве.