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Голубці внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Голубці внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Приготування української страви «Голубці» внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це УНН повідомляє з посиланням на наказ Мінкульту.

Деталі

У наказі МКІП від 4 травня 2023 року № 234 повідомляється про включення до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України приготування української традиційної страви «Голубці».

Зазначається, що страва побутує на всій території сучасної України та інших країн, зокрема на території Кіровоградської області: селище Голованівськ, села Вербове, Грузьке, Ясне, Ємилівка, Журавлинка, Цвіткове, Клинове, Красногірка, Манжурка, Межирічка, Краснопілля, Молдовка, Матвіївка, Недеждівка, Наливайка, Роздол, Розкішне, Костянтинівка, Маринопіль, Мар’янівка, Новосілка, Свірневе, Зелена Балка, Новоголованівськ, Олексіївка, Троянка, Шепилове, Олександрівка, Ковалівка Голованівського району.

Доповнення

Міністерство культури на інформаційної політики України підготувало і направило до ЮНЕСКО номінаційні досьє трьох елементів нематеріальної культурної спадщини для розгляду їх на включення до списків ЮНЕСКО.

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