Голубцы внесли в перечень нематериального культурного наследия Украины

Детали

В приказе МКИП от 4 мая 2023 года № 234 сообщается о включении в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины приготовления украинского традиционного блюда «Голубцы».

Отмечается, что блюдо бытует на всей территории современной Украины и других стран, в частности на территории Кировоградской области: поселок Голованевск, села Вербовое, Грузское, Ясное, Емиловка, Журавлинка, Цветково, Клиновое, Красногорка, Манжурка, Межиричка, Краснополье, Молдовка, Матвеевка, Недеждовка, Наливайка, Роздол, Роскошное, Константиновка, Маринополь, Марьяновка, Новоселка, Свирневое, Зеленая Балка, Новоголовановск, Алексеевка, Троянка, Шепилово, Александровка, Ковалевка Голованевского района.

Дополнение

Министерство культуры на информационной политики Украины подготовило и направило в ЮНЕСКО номинационные досье трех элементов нематериального культурного наследия для рассмотрения их на включение в списки ЮНЕСКО.