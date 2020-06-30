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Голубовська: якщо ми знаємо 5% про COVID-19 - це добре

Голубовська: якщо ми знаємо 5% про COVID-19 - це добре

Київ • УНН

 • 13875 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська сказала, що якщо про COVID-19 і способи протидії йому знають хоча б 5% - то це добре. Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

"Для пандемії, для нового вірусу, кілька місяців - це взагалі ніщо. Вірус грипу, самий досліджуваний після вірусу імунодефіциту людини, і то - щороку якісь новини. А тут... Знаєте, якщо ми 5% знаємо про цей вірус, про наші можливості протидіяти йому - це добре", - сказала Ольга Голубовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голубовська пояснила, чому зростає кількість складних випадків COVID-19

Нагадаємо, Зеленський дозволив продовжити застосування експериментальних препаратів для лікування COVID-19.

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